Riolo Terme verso le elezioni: inizia il percorso di Fratelli d'Italia

Inizia il percorso di Fratelli d'Italia a Riolo Terme, in previsione delle prossime elezioni amministrative. Sabato mattina, su iniziativa del circolo locale, che vede tra gli animatori Luca Tabanelli e Gianfranco Mongardi, alla presenza del coordinatore provinciale Alberto Ferrero e del consigliere provinciale Stefano Bertozzi, riolese d'origine, è partita la raccolta delle firme per l'elezione diretta del Capo dello Stato.

Fratelli d'Italia, si legge in una nota, "intende porsi, anche nel comune termale, come punto di riferimento di tutte le forze politiche alternative al centro sinistra che da troppi anni amministrano in modo grigio e clientelare questo territorio. A questo proposito punta all'aggregazione di tutte le forze di centrodestra e di quelle componenti civiche che vogliono finalmente superare questa situazione di ingessamento. Nei prossimi giorni la dirigenza locale si attiverà per organizzare un incontro con tutti coloro che con qualità saranno disponibili a questo progetto ed individuare una figura che in modo autorevole possa guidare il comune nei prossimi 5 anni".