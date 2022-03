Riolo Terme verso le elezioni: l'incontro pubblico del Movimento 5 Stelle

Venerdì è in programma un incontro pubblico, promosso dal Movimento 5 Stelle, in vista delle prossime elezioni amministrative 2022 a Riolo Terme. Al centro dell'incontro la riflessione sul programma elettorale, attraverso la creazione di gruppi di lavoro dedicati: sarà l'occasione per raccogliere le proposte ed i suggerimenti dai cittadini che vorranno mettersi a disposizione per una nuova idea di città. Sarà anche l'occasione per illustrare le modalità di partecipazione attraverso gli strumenti a disposizione del Movimento. L'appuntamento è fissato per le ore 20.30 presso la sala Sante Ghinassi, in via Verdi, 5.