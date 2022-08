Riorganizzata la sosta in piazza Garibaldi, Spadoni (LpRa): "Impossibile parcheggiare nei posti per disabili"

Sono stati completati nelle scorse settimane i lavori in piazza Garibaldi a Ravenna progettati per dare un nuovo assetto all’area, valorizzando così appieno la visuale sulla tomba di Dante per chi proviene da piazza del Popolo. L’intervento ha previsto in particolare la realizzazione di una zona pedonale, delimitata da 23 fioriere, lungo la fascia parallela ai palazzi delle Poste e della Prefettura.

Il riassetto del parcheggio ha sollevato alcune polemiche, tra cui quella di Gianfranco Spadoni, consigliere di Cambiamo il Comune-Lista per Ravenna: "Sono costretto ancora a ritornare sull’assurda distribuzione degli spazi di sosta nella recente riorganizzazione fatta dal Comune di Piazza Garibaldi. E avvalendomi dell’art.32 del Regolamento dei Consigli territoriali che prevedere poteri d’iniziativa, pur trattandosi di un problema dell’Area 1, ma ritenendo ugualmente che l’argomento sia d’interesse generale, tento di spiegare la situazione sotto il mio punto di vista. Aver lasciato sei spazi riservati alla prefettura e alle forze dell’ordine (spesso ferme anche in piazza del Popolo) e quattro ai taxi, rispetto ai soli due dedicati ai disabili, rappresenta una scelta decisamente penalizzante per la categoria. Oltretutto, come ho già avuto modio di segnalare, si tratta di spazi perennemente occupati da persone aventi diritto ma che lasciano giorni e giorni ferma la propria auto negli stalli perché probabilmente residenti nella zona. E' davvero cosa paradossale: praticamente è come la piazza non avesse uno spazio per i disabili perché per l’intera giornata sono occupati".

"Nulla da eccepire sul profilo normativo - continua Spadoni - perché la decisione risponde alla norma che prevede un posto per ogni 20 spazi auto, ma esiste anche un modo diverso di affrontare la questione basato sulla ragione, la logica e il buon senso. In questa piazza, infatti, non si può non tenere conto che proprio per la sua posizione si presta alla breve sosta anche di persone invalide dirette in banca, alle poste, agli uffici principali della zona, alla chiesa di via Diaz, e nelle condizioni attuali nutro forti dubbi che si trovi un posto per fermarsi. A questo riguardo mi chiedo, tra l’altro, come mai nella piccola piazza dei Caduti per la Libertà esistano ben sei posti per portatori di handicap, che certo numericamente prescindono dal numero di spazi auto presenti, e ben cinque piazzole per il carico e lo scarico delle merci. Spontaneo chiedersi con quale ratio, invece, si penalizzi piazza Garibaldi, sacrificando i posti proprio delle persone con minore autonomia. Nella piazza dei Caduti in effetti è possibile la breve sosta e di fatto avviene un ricambio costante, mente nella rinnovata piazza dedicata ‘all’eroe dei due mondi’ l’invalido è decisamente penalizzato da una rigida inqualificabile applicazione normativa fuori da ogni logica. Una palese ingiustizia per le persone che usano correttamente la loro autorizzazione per recarsi in qualche ufficio per pochi minuti e non, come in effetti avviene, per usare lo stallo come suolo pubblico perennemente riservato a singole persone, quasi come si trattasse di area di natura privata".