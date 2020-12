"Riprendiamoci la vita", il Movimento 3V manifesta in piazza contro le misure del Governo

Domenica 20 dicembre, dalle 15 alle 17, in piazza del Popolo a Ravenna, il Movimento 3V organizza la manifestazione "Riprendiamoci la Vita", per esprimere il proprio disaccordo rispetto alle politiche del Governo in tema di Covid-19 che, secondo il movimento, "hanno messo in seria difficoltà la maggior parte delle attività commerciali, generando disoccupazione, povertà e disperazione".

"I nostri figli relegati a casa ne stanno risentendo nel loro equilibrio psico-fisico - continuano dal M3V -. Rispettando le norme vigenti ci riuniamo per onorare la nostra Costituzione, tanto vituperata da questo susseguirsi incalzante e irragionevole di ordinanze e Dpcm".