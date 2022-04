Ripresa delle attività estrattive in Adriatico, il Pri: "Pieno sostegno a Comune e Regione"

In vista di imminenti nuove decisioni governative ed istituzionali che favoriscano la ripresa delle attività estrattive in Adriatico e la collocazione a Ravenna di un impianto di rigassificazione, Giannantonio Mingozzi per il Pri ravennate ribadisce il pieno sostegno dell'Edera agli impegni ed alle disponibilità espresse da Comune e Regione.

"Dopo anni di battaglie a fianco delle imprese dell'Oil&Gas e per nuove concessioni che consentano l'utilizzo del gas italiano, di fronte ad una crisi energetica che non ha precedenti ed ai costi triplicati per famiglie e imprese, come repubblicani ci auguriamo che il Governo accolga con sollecitudine le disponibilità offerte da Comune e Regione per il ruolo straordinario che Ravenna può svolgere oggi a beneficio della produzione nazionale di energia, sottolinea Mingozzi; il Pri è a fianco di sindaco e vicesindaco e di un Consiglio Comunale che ha accolto a grande maggioranza l'appello promosso proprio dai consiglieri dell'Edera". "Potenziare l'attività di vecchie e nuove piattaforme, conclude Mingozzi, l'eolico con Agnes e la cattura e stoccaggio del CO2 con i progetti ENI sono obiettivi alla portata dell'esperienza e delle tecnologie ravennati, in un percorso di transizione che sarà lungo ma limiterà le incertezze dovute alla dipendenza dall'estero ed alle tragedie provocate dalla criminale invasione russa dell'Ucraina".