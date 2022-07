Rischio crisi di Governo, i Ministri tornano a Roma: annullato il dibattito conclusivo dell'Assemblea delle Province

Ore cruciali per le sorti del governo Draghi. Nell'aula del Senato è in corso la discussione sul dl Aiuti. L'esito della votazione di fiducia - il Movimento 5 stelle ha annunciato che non la voterà - è atteso entro le ore 15, e il segretario del Pd Enrico Letta è pronto a chiedere una verifica per capire se una maggioranza c'è ancora oppure no. Nel caso la fiducia venisse meno per il Partito Democratico, la conseguenza logica secondo Letta sarebbero le elezioni.

Il tutto avviene proprio mentre a Ravenna è in corso l'Assemblea delle Province d'Italia, iniziata mercoledì al teatro Alighieri alla presenza di diversi Ministri. In conseguenza alla possibile crisi di Governo, il dibattito conclusivo dell'Assemblea è annullato per impossibilità a partecipare del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini e il Ministro per il lavoro e le politiche sociali Andrea Orlando. Confermati invece, nel pomeriggio, la Ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, cui seguirà la Viceministra all’economia Laura Castelli.