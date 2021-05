Rissa a Milano Marittima, Puntiroli (Lega): "Un’interrogazione parlamentare per fare chiarezza"

“Auspichiamo si faccia al più presto luce sulla maxi rissa esplosa sabato sera a Milano Marittima e ringraziamo le forze dell’ordine per il lavoro che stanno svolgendo per individuare tutti i partecipanti. L’amministrazione cervese dovrebbe garantire regole chiare e massima sicurezza per abitanti e visitatori di una località che nei prossimi mesi sarà al centro della movida romagnola. Annunciamo da subito un’interrogazione parlamentare, a prima firma Morrone, per fare chiarezza sulla vicenda che ha sconvolto la comunità e i commercianti di zona, proprio ora che l’economia sta ripartendo”. Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Enea Puntiroli.