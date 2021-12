"Ritardi nei servizi di logopedia": la consigliera porta il caso in Regione

Fare chiarezza sullo stato dei servizi di Neuropsichiatria infantile e adolescenziale (Npia) nel territorio regionale e, in particolare, nella vallata del fiume Senio, in provincia di Ravenna. A chiederlo, in un'interrogazione, è Silvia Piccinini (Movimento 5 Stelle), che spiega come nel ravennate "sono stati segnalati disagi e significativi ritardi nella realizzazione delle diagnosi funzionali per gli allievi con disabilità, che si riverberano pesantemente sull’attività delle scuole, sulla conseguente elaborazione del Piano educativo individualizzato (Pei) e, nel passaggio di ogni grado di scuola, del Profilo dinamico funzionale (Pdf). Il caso più eclatante riguarda la vallata del fiume Senio, nel ravennate, dove i servizi di Npia registrano condizioni di forte sofferenza e alla base di questi disagi, peraltro comuni anche ad altri territori, si troverebbe in particolare l’esiguità della dotazione di personale. Analoghe difficoltà si registrerebbero anche rispetto ai servizi di logopedia".

Da qui l'atto ispettivo per chiedere alla Giunta "quale sia il quadro dei servizi di Npia nel territorio regionale e quali prospettive sussistano per l’organizzazione e il potenziamento degli stessi". Silvia Piccinini, infine, chiede "se, per il potenziamento di questi servizi, siano utilizzabili, risorse provenienti dai fondi europei, a partire da quelli del Pnrr".