Roberto Fico (M5S) a Ravenna per parlare di autonomia differenziata: "Porterebbe l'Italia a frammentarsi"

Domani alle 15.30 si terrà alla Sala D'Attorre di Ravenna un incontro per parlare dell'autonomia differenziata assieme all'ex presidente della Camera Roberto Fico. Lo annunciano in una nota il senatore pentastellato e coordinatore per il M5S dell’Emilia-Romagna Marco Croatti, il coordinatore regionale del M5S Gabriele Lanzi e del coordinatore provinciale di Ravenna per il M5S Massimo Bosi. "L'autonomia differenziata è un provvedimento governativo che, se dovesse essere approvato, porterebbe l'Italia a frammentarsi, dando più autonomia alle regioni ma conseguentemente creando enormi differenze e disparità dividendo il Paese - affermano i pentastellati - Il risultato sarebbe quello di vedere regioni che già hanno molto ricevere più fondi e a molte altre che hanno poco, ancora meno, nello specifico: si intende trasferire alcune competenze, che normalmente competono allo Stato per garantire i servizi ai propri cittadini, da un Ministero direttamente in mano ad un assessorato regionale, imponendo una conseguente disparità economica, tutto a spese dei cittadini".

"L'obiettivo dell'incontro a Ravenna è quello di creare un tavolo di discussione sul tema per affrontare il futuro che ci attende, l'evento sarà moderato dal Consigliere Giancarlo Schiano e interverranno al tavolo di discussione anche Maria Paola Patuelli in rappresentanza dell'Associazione Salviamo la Costituzione e Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Renzo Savini, presidente ANPI provinciale di Ravenna, Manuela Trancossi segretaria generale della CGIL Ravenna e della Camera del lavoro, Roberta Cappelli presidente dell’ARCI Ravenna - concludono gli esponenti del Movimento 5 Stelle - Dopo l'evento, alle 17 saremo presso Piazza Gramsci, al banchetto proprio davanti al Comune di Alfonsine, per un incontro speciale con la candidata Maria Cimino.”