"Meno alunni per classe e più insegnanti di ruolo". Sinistra Italiana presenta le sue proposte per la scuola pubblica

Giovedì, alle 18.30, la Rocca Brancaleone di Ravenna ospiterà un incontro di Sinistra italiana (Si) sui temi di istruzione e scuola pubblica. Si partirà con gli interventi di Giuseppe Buondonno e Giovanni Paglia, rispettivamente responsabile Scuola e Università e responsabile Economia del partito, per illustrare una proposta di legge di Si, sviluppata in otto articoli. Sarà presente anche Gianluca Dradi, preside del Liceo Artistico di Ravenna.

Nel dettaglio, si legge in un comunicato di Sinistra italiana, con questa proposta "si intende ridurre il numero di alunni per classe, aumentare gli insegnanti di ruolo, accelerare sulla trasformazione delle tecnologie didattiche digitali, potenziare le scuole collocate in realtà territoriali che non garantiscono il diritto allo studio e la sospensione dei tirocini formativi e alternanza scuola lavoro. Nella proposta di legge trova spazio anche una forte opposizione al progetto di autonomia differenziata, fonte anch'essa di disuguaglianze, che la Lega intende tradurre in legge".

"La scuola pubblica, la più importante ‘infrastruttura’ del Paese - aggiunge Si - è in questi tempi oggetto di una grande offensiva: dal governo Berlusconi che nel 2008 tagliò di netto 8 miliardi, l’istruzione pubblica è stata messa ai margini, svilito il ruolo di chi ci lavora e depotenziata la sua funzione di emancipazione. L'attacco ha progressivamente riguadagnato spazio in questi primi mesi di governo delle destre: dalla scelta stessa del nome di 'Ministero dell’Istruzione e del merito', come se il merito senza parità di condizioni non fosse un mero privilegio, all’umiliazione come principio pedagogico, fino alla preoccupante lettera di Valditara alle famiglie sui mestieri che punta a tramutare lo spazio dello studio in un’agenzia di collocamento".