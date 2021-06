Roncalceci, Bertolino (Ac): "Senza scuola materna ci saranno disagi e costi per i residenti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Appresa con rammarico e stupore la notizia che la scuola materna di Roncalceci non sarà più attiva, apprendiamo anche che il servizio di doposcuola che qui si svolgeva per gli alunni delle elementari sarà ora attivato direttamente nella scuola elementare. Il doposcuola così organizzato costituirà un introito in più per il comune che potrebbe essere investito per insediare la scuola materna nei locali vuoti della stessa scuola elementare in modo da mantenere questo servizio essenziale e prezioso per il quale i residenti hanno collaborato e contribuito al mantenimento fino ad oggi.

La perdita della scuola materna comporterebbe disagi e costi per i residenti costretti a dirottare i propri figli presso le scuole dei paesi limitrofi considerando anche che il traporto pubblico che sarà messo a disposizione costerà ad ogni famiglia più di 200 euro ad anno scolastico. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare la scuola materna è il primo tassello di una comunità per lo sviluppo demografico e se cesserà di esistere di conseguenza cesserà di esistere anche la scuola elementare distruggendo una comunità un paese; è questo il destino che ha scritto l’attuale amministrazione comunale per Roncalceci?

Mauro Bertolino - Coordinatore Emilia Romagna Alleanza di Centro per i territori