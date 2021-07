Roncalceci, Guerra (Ac): "Sono sparite le fermate del bus"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Succede che le fermate bus poste a servizio dei residenti di Roncalceci, lungo la Via Sauro Babini, già da diverso tempo siano prive delle dotazioni minime quali panchine e coperture. Una di queste pensiline andò distrutta in seguito ad un sinistro stradale e a seguire anche in altre fermate sparirono non si sa per volontà di chi.

Oltre al danno anche la beffa: avviene infatti che il conducente dei rari autobus di turno transitando spedito per la sua strada, non scorgendo nessuno di coloro che si sono in qualche maniera riparati da sole o da intemperie presso le fermate senza pensilina, prosegua la sua corsa lasciando a piedi i passeggeri un po' defilati ma comunque in attesa del loro autobus.

Visto che non tutti sono in grado di correre dietro a un bus saltando al volo sul predellino come nelle scene di un film neorealista è ora di pensare a una soluzione dato che il prezzo del biglietto include anche il servizio di fermata. Miglioriamo il servizio di trasporto pubblico unico mezzo di traporto per molti, che in un contesto come quello del forese determina ripercussioni importanti sulla qualità della vita.

Elisa Guerra - Coordinatrice provinciale Alleanza di Centro per i territori Ravenna