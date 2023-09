Amministrative 2024 a Lugo, Rossato (Pd): "Aprire un percorso di confronto che metta al centro il futuro del paese"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Come Partito Democratico di Lugo siamo al lavoro in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno a giugno del 2024, insieme con le elezioni europee. Nelle scorse settimane all’interno di un percorso molto ampio di consultazione con i nostri militanti e dirigenti si sono delineate le priorità e le principali aspettative per il futuro della comunità lughese, dopo gli avvenimenti (alluvione e tromba d’aria), che hanno segnato così profondamente il nostro territorio e portato la consapevolezza degli effetti concreti e devastanti del cambiamento climatico; con la ricostruzione da sostenere sia per i privati e le imprese che per le infrastrutture pubbliche, con la necessità di coniugare sviluppo economico e salvaguardia del territorio e di garantire la tutela della salute e della protezione sociale dei più deboli, difendendo ed ammodernando la sanità pubblica.



Il principale obiettivo del PD, è aprire un percorso di confronto che metta al centro il futuro di Lugo, con una proposta radicalmente innovativa per il governo della città e del territorio, in grado di interpretare una società e un mondo in costante mutamento. Con lo spirito di massima apertura si vogliono scrivere insieme le priorità di Lugo per i prossimi anni, consapevoli che le sfide che dobbiamo affrontare richiedono il massimo protagonismo e la più ampia partecipazione possibile delle forze politiche, dei cittadini e di tutto il tessuto aggregativo e di rappresentanza.



Questa è la finalità con cui si sta per avviare una fase di confronto con una larga parte del tessuto del territorio, dalla città alle frazioni, discutendo e raccogliendo stimoli, spunti, proposte e nuove energie da chi si impegna quotidianamente per la propria comunità. Un percorso di dialogo con le realtà associative, imprenditoriali, sindacali, sportive e culturali che siano disponibili a discutere liberamente del futuro di Lugo e della Bassa Romagna. Un’apertura con cui, come segreteria, vogliamo rivolgerci anche a tutte le altre forze politiche e civiche che non si collocano all’interno del centrodestra. L’invito al dialogo è rivolto prima di tutto verso chi in questi anni ha condiviso la guida dell’amministrazione insieme al Partito Democratico, ma anche verso prospettive di allargamento del perimetro, con l’obiettivo e la consapevolezza di avviare insieme un capitolo nuovo, che richiede la condivisione più ampia possibile per potere essere realizzato.



In vista di questo confronto, prendiamo atto con piacere che negli interventi pubblici fatti da alcune forze politiche e civiche in questi ultimi giorni, pur riconoscendo le difficoltà intercorse in questi anni, vi sia stata una disponibilità a dialogare su specifici punti programmatici che possano essere elementi di unione e non di divisione. Disponibilità che, per parte nostra, vogliamo cogliere appieno, nell’interesse della nostra comunità.



Gianmarco Rossato

Segretario PD Lugo