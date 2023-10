Rotonda di San Zaccaria, la Provincia: "Entro inizio 2024 partiranno i lavori"

I lavori alla rotonda di San Zaccaria dovrebbero partire entro i primi mesi dell'anno nuovo. A confermarlo è il consigliere provinciale (e comunale) Andrea Vasi (Partito Repubblicano) attraverso una nota che segue l'interrogazione presentata da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), sull'intervento che riguarda la nuova rotatoria tra via Dismano, via Ponte della Vecchia e via Vecchia Garretta nella frazione ravennate.

"Nel corso del dibattito che ha visto coinvolti diversi cittadini di San Zaccaria, preoccupati per le sorti del progetto sulla rotonda a inizio paese - il consigliere Vasi rassicura - che l’ente predisposto alla realizzazione è alle ultime fasi di progettazione e che l’impegno preso dal Presidente della Provincia Michele De Pascale e dal consigliere rispetterà le aspettative della comunità".

"L’opera pubblica sta seguendo il suo corso insieme ad altre, richiedendo tempistiche progettuali inevitabili - prosegue Vasi, confermando che - oggi, salvo ostacoli tecnici di forza maggiore, possiamo quindi affermare che i lavori inizieranno nel fine 2023 inizio 2024. Inoltre, possiamo anche sostenere che è al vaglio degli studi tecnici la messa in sicurezza delle due fermate dell’autobus lì ubicate".

La critica di Ancisi: "Questa è una non risposta"

"Questa è una non risposta - afferma Ancisi in seguito alle dichiarazioni di Vasi - Parlare di 'ultime fasi di progettazione' vuol dire solo che il progetto definitivo-esecutivo, punto di partenza non tanto per realizzare l’opera, quanto per appaltarne i lavori, non esiste ancora, mentre nel frattempo la rotatoria su via Basilica a Savarna, facente parte dello stesso accordo sui medesimi tempi di attuazione, è entrata in funzione l’11 agosto scorso. Assicurare che 'l’impegno sarà rispettato' è aria fritta, trattandosi di un obbligo imposto dal fatto che l’intervento è stato co-finanziato dallo Stato. Altrettanto dire che i lavori inizieranno tra la fine di quest’anno e l’anno successivo, salvo immaginari 'ostacoli tecnici di forza maggiore'. Ci facciano vedere il progetto, unico modo serio con cui si può rispondere alla mia interrogazione".