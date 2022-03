Rotonde in città, Ancisi (LpRa): "Dopo 4 mesi, ancora da terminare la rotatoria su viale Europa"

"Alle scelte urbanistiche ed edilizie insensate, che rovesciano tormenti sulle strade di collegamento interne al centro urbano, si cerca a Ravenna di porre sollievo – com’è noto a italiani e stranieri – con rotonde e rotondine a dismisura". Partendo da questa considerazione, il consigliere comunale di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, deposita un'interrogazione rivolta al sindaco di Ravenna per fare chiarezza in particolare sulla realizzazione della rotonda fra viale Europa e via Don Carlo Sala.

"A Ravenna si riesce a fare una rotatoria nei tempi con cui si fa normalmente una strada o un ponte. È quello che sta capitando, senza che nessuno in Comune mostri di saperne niente, in viale Europa, sempre in Ravenna Sud, con la rotonda in costruzione su via Don Sala - afferma Ancisi - Nel cartello di cantiere è scritto che i lavori, iniziati il 1° settembre 2021, si sarebbero conclusi entro il 28 gennaio, dunque non di corsa. Passati però questi quattro mesi, i lavori sono ancora a metà, con un cantiere da brividi fermo da un mese. La rotonda in costruzione occupa infatti quasi per intero viale Europa, costringendo tutto l’immenso traffico veicolare a superarla dal lato sud, nel doppio senso di marcia, su uno stretto e tortuoso cunicolo difficile da imboccare e da venirne fuori, col rischio congenito di collisioni. Il tutto aggravato dalla mancanza di illuminazione non appena si spegne la luce solare".

"Non si conosce se e fino a quando sia stata o no autorizzata una proroga all’ultimazione dell’opera (che se mai avrebbe dovuto essere rettificata nel cartello di cantiere), tanto meno quali ne siano le eventuali ragioni e perché nessuno intervenga a spiegarle e a dirimerle, come pure ad applicare le previste conseguenti sanzioni, se dovute - conlude il consigliere della lista civica - Nel rivolgere dunque al sindaco la richiesta di rispondere agli interrogativi di cui sopra, ritengo doveroso indirizzare copia per conoscenza della presente interrogazione al comandante della Polizia Locale".