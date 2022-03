Rotonde, medici di famiglia ed ex caserma Alighieri: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 29 marzo, alle 15.30, si riunisce il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. È disposto che oltre alla presenza in sala del consiglio i consiglieri possono partecipare con collegamento da remoto in modalità di videoconferenza.

A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Rotatorie sulle strade calvario. Ferma a metà quella tra viale Europa e via Sala” e “Medici di famiglia assegnati all’insaputa degli utenti a San Pietro in Vincoli. Violato il diritto di scelta a molte centinaia di persone. Famiglie frazionate tra medici diversi”, presentati dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Casa della salute di San Pietro in Vincoli, assegnazione temporanea del medico di medicina generale ‘supplente’ senza tenere in considerazione la compattezza del nucleo familiare degli utenti”, presentato dal consigliere del Pd Igor Bombardi; “Ex caserma Alighieri e amianto: la preoccupazione di studenti e famiglie”, presentato dal consigliere Davide Buonocore (Lista de Pascale sindaco); “Bonifica e rimozione dell’amianto nell'ex caserma Alighieri, per avere la certezza assoluta di evitare rischi per la salute degli studenti effettuare i lavori durante la chiusura estiva dall’adiacente struttura scolastica”, presentato dal consigliere di Viva Ravenna, Nicola Grandi. Seguirà la comunicazione dell’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte, sull’avvenuta assunzione della proposta di Piano urbanistico generale (Pug).

Quindi si passerà alle interrogazioni: “Un angolo suggestivo di Ravenna da tutelare”, presentata da Daniele Perini, consigliere di “Lista de Pascale sindaco”; “Torre civica”, presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero; “Messa in sicurezza di via Antica Milizia”, “Sulla raccolta porta a porta”, “Sulla raccolta dei rifiuti porta a porta”, presentate dal consigliere di Fratelli d’Italia Renato Esposito; “Verso il polo della nautica”, presentata da Gianmarco Buzzi, consigliere del Pd.

Seguirà la proposta di deliberazione: “Approvazione della convenzione tra il Comune di Ravenna e l'associazione "Amici degli animali odv" per il servizio di recupero e custodia degli animali domestici vaganti e/o incidentati non appartenenti alla specie canina, nè felina nel Comune di Ravenna. anni 2022-2023”, presentata dall’assessore ai Diritti degli animali Igor Gallonetto. Poi sarà la volta delle mozioni: “Gli enti locali per un’Europa solidale e di prossimità”, presentata dai consiglieri Chiara Francesconi (Partito repubblicano italiano), Lorenzo Margotti (Pd), Francesca Impellizzeri (Ravenna Coraggiosa), Daniele Perini (Lista de Pascale sindaco); “Ravenna città dell’energia e dell’innovazione, sede del sistema di imprese rivolte all’off-shore più importante e qualificato del Paese”, presentata dai consiglieri: Chiara Francesconi e Andrea Vasi (Partito repubblicano italiano), Daniele Perini (Lista de Pascale sindaco), Massimo Cameliani (Pd).

Infine due ordini del giorno: il primo “Per un’amministrazione sensibile al linguaggio di genere”, presentato dai consiglieri Francesca Impellizzeri e Luca Cortesi (Ravenna Coraggiosa), Gloria Natali (Pd) e Giancarlo Schiano (Movimento 5 stelle); e il secondo “Su riasfaltatura di via Arrigoni a Carraie”, presentato dal consigliere Giacomo Ercolani del gruppo Lega Salvini premier.