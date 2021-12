Rudere di San Marco, Bertolino (AdC): "Il sindaco non considera l'invito"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Come annunciato a mezzo stampa, a mezzo social, e soprattutto come da invito inviato alla email del sindaco, sabato mattina scorso ci siamo recati all’ornai famoso rudere di San Marco in attesa del sindaco o di qualcuno del suo staff per mostrare la situazione di pericolo e di incuria ormai presente da decenni. Visto che nel primo mandato del sindaco Michele De Pascale nulla era stato fatto per migliorare la situazione, avevamo indetto questo incontro per illustrare la situazione nella speranza che qualcosa si muovesse in futuro. Purtroppo l’incontro è stato disertato dal sindaco, il quale neanche ha risposto alla nostra mail di invito. Siamo molto rammaricati da questa poca attenzione che l’attuale amministrazione (come del resto quella scorsa) dedica al territorio e alcuni frazioni sembrano essere proprio considerate aree di serie B.

Mauro Bertolino, coordinatore Emilia Romagna Alleanza di Centro per i territori