Sabato il banchetto di Fratelli d’Italia al mercato cittadino

Nella giornata di sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, Fratelli d’Italia sarà al mercato di via Sighinolfi a Ravenna "per illustrare quattro proposte di legge di iniziativa popolare che riguardano l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, l’abolizione dei Senatori a vita, l’inserimento nella Costituzione di un tetto massimo alla pressione fiscale e la supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo", lo afferma Alberto Ferrero, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia. "In tale occasione ci si confronterà con sostenitori e simpatizzanti sulle proposte che Fratelli d’Italia ha per la città".