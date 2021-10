Salario minimo garantito, Schiano (M5S): “Può essere una priorità anche a Ravenna”

Dopo tre anni dal deposito in Senato della proposta di legge sul salario minimo, il Movimento 5 stelle propone anche a Ravenna il contratto etico comunale. Il neo consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Ravenna, Giancarlo Schiano, ha avanzato "una proposta che vincola il Comune di Ravenna ad inserire una clausola inderogabile nei bandi Comunali per un salario minimo garantito, vincolando così le aziende aggiudicatrici di appalti e sub-appalti a non giocare al ribasso sul salario dei lavoratori dipendenti".

"Tantissimi lavoratori nel nostro territorio hanno un salario orario decisamente al di sotto di una adeguata e dignitosa paga oraria. L’auspicio - conclude Schiano - è quello di far diventare Ravenna e la sua amministrazione un esempio, un punto di partenza, nel senso del rispetto dei diritti e della valorizzazione dei lavoratori".