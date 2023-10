Salario minimo, Partito Socialista: "Il Cnel in soccorso del Governo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

L’art.36 della Costituzione sancisce il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Il governo Meloni afferma che i lavoratori coperti da accordi contrattuali ufficiali sono il 97% e che il problema investe una ristrettissima platea di lavoratori dipendenti. In verità è così solo formalmente, Banca d’Italia segnala che il 20-30% dei contratti non vengono rispettati, soprattutto nel settori della logistica, ristorazione e lavori di cura. Per tale motivo l’Istat certifica che l’introduzione del salario minimo aiuterebbe 3,5 milioni di lavoratrici e lavoratori che, pur essendo occupati, non percepiscono un salario sufficiente a garantire loro una vita dignitosa. Molti contratti nazionali sono sottoscritti da sigle di rappresentanza minori o fittizie pensati più per ridurre i costi delle aziende che per tutelare i lavoratori. E’ però doveroso rilevare che alcuni contratti nazionali firmati dalle principali sigle sindacali, come nel caso di quello della vigilanza privata, prevedono paghe inferiori alla soglia di povertà. Giusto e doveroso quindi garantire tutti i lavoratori con un fisso stabilito dalla legge per il quale i socialisti si battono. Se la legge è ben fatta si può stabilire una cifra e allo stesso tempo sostenere la contrattazione collettiva. Dunque la proposta presentata al governo dalle forze di opposizione non indebolisce i sindacati. I socialisti non condividono il documento approvato dal CNEL contrario al salario minimo per legge che sostiene “per risolvere il tema del lavoro povero è sufficiente valorizzare la contrattazione collettiva”, e non comprendono le ragioni assai poco convincenti del voto di astensione della Lega delle Cooperative sul documento.

