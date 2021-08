San Michele, Mingozzi (Pri): "Lavoriamo per una nuova residenza per anziani con 24 posti letto"

Il confronto del Partito repubblicano nella frazione ravennate ha riguardato anche il progetto della ciclabile Ravenna-San Michele e la messa in sicurezza della via Faentina

Hanno avuto inizio giovedì pomeriggio a San Michele i "Giovedi dell'Edera", incontri elettorali con la cittadinanza per proporre soluzioni a problematiche della frazione ravennate che conta 1100 abitanti. Nel circolo repubblicano molti i convenuti che hanno posto domande e chiarimenti alle proposte di Giannantonio Mingozzi, candidato dell'Edera, a Pino Monti e a Lorenzo Torre che ha inviato un contributo scritto. Presente anche il capolista del Pri e vicesindaco Eugenio Fusignani.

Tra le idee avanzate da Mingozzi una Residenza per Anziani nel vecchio edificio scolastico della frazione: "Per questo abbiamo pronto un progetto - ha assicurato Mingozzi - conforme alla normativa vigente per 24 posti letto, spazi comuni e cucina, per anziani non autosufficienti che presenteremo a Comune, Ausl e Soprintendenza per le necessarie autorizzazioni e finanziamenti pubblici e privati". Monti ha aggiunto che sarebbe utile per tutti i cittadini poter utilizzare l'ambulatorio della nuova RSA anche per le esigenze più comuni di chi ha bisogno di medicazioni o piccole cure.

Molte domande sulla ciclabile San Michele-Ravenna di via Fosso "che potrebbe godere - a parere di Mingozzi - dei finanziamenti previsti dall'accordo con la provincia di Bologna per il percorso BoRa di 84 km, cercando però di rispettare anche le esigenze del traffico di mezzi agricoli".

Il capolista del PRI e vicesindaco Eugenio Fusignani nelle conclusioni ha assicurato nuova attenzione degli organi di sicurezza competenti sul tratto di Faentina che collega San Michele a Fornace in particolare in prossimità dell'ingresso in autostrada che ha registrato vari incidenti, e ha condiviso la proposta RSA e l'utilità della ciclabile. Al termine anche il sindaco Michele de Pascale, a conclusione della giornata dedicata alla circoscrizione, ha portato il proprio saluto ai cittadini riuniti nella sede repubblicana complimentandosi per la volontà di confrontarsi.