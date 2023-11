Sanità, i consiglieri di maggioranza: "Operatori sanitari vanno sostenuti"

Nella mattinata di martedì i consiglieri comunali Giancarlo Schiano (Movimento 5 stelle) e Daniele Perini (lista De Pascale Sindaco), assieme ad altri rappresentanti politici della maggioranza in Comune, si sono ritrovati davanti alla sede legale dell'Ausl per sostenere gli operatori sanitari scesi in piazza accanto ai sindacati per protestare.

"Le problematiche sulla sanità oggi si acuiscono ancora di più visti i considerevoli tagli del governo attuale, confermati nella manovra", affermano Schiano e Perini che per mantenere alta l’attenzione sulla delicata situazione degli operatori chiederanno, come primi firmatari, un altro Consiglio Comunale straordinario sulla sanità. "Il fine è quello di confrontarsi e portare il dibattito anche in sede politica locale, la necessità di un confronto nelle aule della politica è fondamentale per analizzare la direzione che Ausl Romagna prenderà nel futuro, in relazione ai recenti tagli dei fondi nazionali i quali stanno mettendo in seria difficoltà tutto il personale sanitario partendo dai medici, passando agli oss e finendo con gli infermieri - concludono i due consiglieri - La politica non può chiamarli eroi a convenienza, bisogna sostenere il sistema sanitario pubblico in modo concreto".