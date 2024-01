Sanità, il dibattito del Pd contro il Governo: "Mettono a repentaglio un servizio fondamentale"

Il Partito Democratico di Ravenna approfondisce il tema della sanità pubblica nel corso di un incontro, aperto a tutta la cittadinanza, che si svolgerà venerdì alle 17.30 nella sala D’Attorre di Casa Melandri in via Ponte Marino 2 a Ravenna. Per il Pd la difesa della sanità pubblica è "una priorità assoluta" e per questo obiettivo si sta battendo "contro le scelte del governo che mettono a repentaglio un servizio fondamentale e universalistico, aumentando le disparità e le disuguaglianze".

Venerdì si parlerà di diritto alla salute e medicina del territorio insieme a Daniela Minerva, direttrice della Piattaforma Multimediale Salute, Nerina Dirindin, docente di Economia pubblica e Politica sanitaria presso l'Università di Torino e Michele de Pascale, sindaco e presidente della Conferenza Sociale e Sanitaria della Romagna. Introduce il segretario comunale del PD, Lorenzo Margotti.