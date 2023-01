Sanità, guardia medica veterinaria e migranti: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 17 gennaio, alle 15,15, si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. A inizio seduta verrà data risposta ai seguenti question time: “Salvare la guardia medica veterinaria”, presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna; “Trasporto scolastico gestito dalla ditta ‘Scoppio’: possibili mancanze e situazioni di pericolo?”, presentato dal consigliere Angelo Nicola Di Pasquale (Fratelli d’Italia); “Sulle dichiarazioni del sindaco di Ravenna circa l’arrivo dei migranti clandestini sulla nave Ocean Viking”, presentato da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna - città forese lidi.

Seguirà la proposta di delibera che presenterà il presidente del Consiglio Massimo Cameliani sulla “Surroga del consigliere comunale dimissionario Rudy Gatta della lista n. 9 Partito democratico de Pascale sindaco; esame della condizione di eleggibilità a consigliere comunale dell'avente diritto”. Seguiranno le comunicazioni relative all’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini.

Si passerà quindi alla trattazione della seguente interrogazione: “Ancora l’ennesima assenza del vice sindaco in consiglio comunale, ma il primo cittadino che ne pensa?” a cura dei consiglieri Nicola Grandi, Filippo Donati (Viva Ravenna), Alberto Ferrero, Renato Esposito, Angelo Nicola Di Pasquale (Fratelli d’Italia), Gianfilippo Nicola Rolando, Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier), Veronica Verlicchi (La Pigna – città forese lidi). A seguire l’ordine del giorno “A sostegno della sanità pubblica” presentato dal sindaco Michele de Pascale. Quindi si esaminerà e voterà la mozione “Per chiedere al direttore generale di Ausl Romagna di aprire un’indagine amministrativa interna sulle modalità di affidamento diretto alla società Codice srl dell’incarico per la fornitura di mascherine chirurgiche” a cura di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna - città forese lidi.

Seguiranno le interrogazioni "Finalizzare l'impermeabilità della scuola elementare Iqbal Masih di Lido Adriano" e "Parco pubblico di via Vicoli - quali tempistiche per i lavori", presentate dal consigliere Renald Haxhibeku del Partito democratico; “Chiarezza sui contratti d’affitto a canone concordato” a cura di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Sulla distribuzione dei migranti clandestini della nave Ocean Viking”, presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna - città forese lidi; “Ritorni l'appuntamento con il mercato straordinario in piazza Kennedy" presentata da Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco.

Infine l’ordine del giorno "Politiche locali del cibo per agevolare l'accesso a un cibo pulito, buono, sano e giusto e valorizzare il ruolo dell'agricoltura nel territorio" presentato dai consiglieri Alessandra Folli e Igor Bombardi del gruppo Partito democratico, Chiara Francesconi, capogruppo Misto e da Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5 stelle.