Sanità pubblica e salario minimo: un incontro del Pd a Sant’Alberto

Il circolo del Partito Democratico di Sant’Alberto e Mandriole organizza un’iniziativa dal titolo “Per un’altra Italia, per la sanità pubblica e il salario minimo”; ne parlano il segretario comunale Lorenzo Margotti e la deputata Ouidad Bakkali. L’incontro si terrà presso il Museo Natura, in via Rivaletto 25 a Sant’Alberto (RA), domenica 26 novembre alle ore 11:00. A seguire si potrà pranzare alla sala Arci via Nigrisoli 111, dove è in corso la manifestazione I de’ dl’inguela, nei weekend del 25 e 26 novembre, 2 e 3 dicembre e 9 e 10 dicembre, con un menù a base di anguilla. Per il pranzo è necessaria la prenotazione al numero 0544.1885613.