Sanità, Spadoni (LpRa): "Infermieri sotto stress, occorre un cambio di marcia"

Anche la politica ravennate era presente al presidio di sindacati e lavoratori svoltosi ieri davanti alla sede legale dell’Ausl Romagna a Ravenna. In rappresentanza di Lista per Ravenna c'era il consigliere territoriale Gianfranco Spadoni: "La mia presenza non ha voluto significare la semplice solidarietà a queste categorie sanitarie, ma ha inteso anche esprimere sconcerto ma anche vivo disappunto nei confronti della direzione aziendale per il perdurante atteggiamento di insensibilità".

"Sul tema oggetto della protesta occorre senza dubbio un cambio di marcia, se non si vuole distruggere la categoria infermieristica colpita da stress prolungato, sofferenza psicofisica, aggravio di turni di lavoro, accumulo di ferie e di giornate di riposo - afferma Spadoni - il tutto a discapito dei professionisti della salute e non ultimi dei pazienti bisognosi di cure e prestazioni sanitarie. La situazione appare insostenibile e s’intravede la palese ‘sindrome di Burnout’ per tanti infermieri: una situazione che tutti auspicavamo superata con un concetto di lavoro in ambiente sereno e motivato in cui potesse emergere un sentimento di orgoglio verso l’azienda da cui dipendono i professionisti".

"Oltretutto l’incresciosa situazione, come accennato, danneggia fortemente gli infermieri, compromette seriamente il rapporto con i pazienti e, non ultimo, produce una lenta involuzione del nostro ospedale che è sempre stato considerato un’eccellenza. Una situazione, insomma, destinata a produrre negatività, costi per malattia, assenze prolungate, decisioni volontarie di rescindere il proprio rapporto di lavoro nel servizio pubblico - conclude Spadoni - Il direttore generale vantando un curriculum di tutto rispetto, confidiamo possa aderire alle giuste rivendicazioni di questa martoriata categoria di professionisti, perché i danni potrebbero essere incalcolabili".