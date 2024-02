Sanità, Spadoni (LpRa): "Porto Fuori, un paese senza medici di base"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

La località di Porto Fuori con oltre 3.300 abitanti e che fino a poco tempo fa aveva in attivo ben tre medici di base, attualmente è completamente scoperta. Si tratta di una realtà che in relazione alla densità abitativa e alla popolazione sempre più anziana in cui aumentano cronicità e bisogni di assistenza, non può privarsi di un servizio di base come quello offerta dal medico di medicina generale. Conosciamo, purtroppo, la situazione generale in cui versa la sanità ed in particolare la grossa carenza di medici rappresenta un fatto conclamato e gli interventi tampone, come ad esempio la possibilità prevista dal Milleproroghe per gli ospedalieri di rimanere fino ai settantadue anni, sono pur utili ma non risolutivi e strutturali. E se gli ospedali vivono momenti di notevole difficoltà nel reperimento delle figure sanitarie, non va certo meglio per i medici di medicina generale. Categoria soggetta ad una vera e propria desertificazione che lascerà scoperti molti assistiti con conseguenze rilevanti per l’organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale ma ancora prima per la popolazione specie quella anziana e più fragile. Questa situazione evidenzia errori certi di programmazione per garantire il ricambio generazionale dei professionisti ma allo stesso tempo è innegabile come continui ad esserci un massiccio ricorso al pensionamento anticipato da parte dei dottori di famiglia. Confidiamo che l’azienda Usl attivi tutti gli strumenti per evitare sedi vacanti nell’assistenza sanitaria di base, assicurando i necessari professionisti soprattutto nella località più popolose, come nel caso in oggetto. Oltre a questo emerge a tutto tondo la necessità di interventi strutturali in grado di rilanciare la medicina territoriale mettendo al centro i reali bisogni dei pazienti.

Gianfranco Spadoni - Lista per Ravenna