Sant'Agata, Vicari (FdI): "Il sindaco non faccia campagna elettorale nelle scuole"

Ci lascia perplessi l’atteggiamento del sindaco Emiliani che in occasione della ricorrenza dell’alluvione dello scorso maggio, ha tenuto un vero e proprio comizio elettorale davanti ai genitori e ai bambini delle scuole primarie “G.Pascoli”. Fra gli slogan lanciati poteva non mancare l’assenza del Governo? Mi preme sottolineare al Sindaco, se non si fosse dimenticato o che abbia omesso appositamente, come il 27 maggio scorso in rappresentanza della maggioranza parlamentare fossero presenti Alberto Balboni di Fratelli d’Italia e il 29 maggio il deputato Fabio Roscani a Sant’Agata sul Santerno. Oltre ad essersi messi a disposizione, lasciando appunto il recapito, ricordo i due giorni in cui il deputato Roscani è rimasto sul territorio a spalare fango insieme a tutti i ragazzi di Gioventù Nazionale. Il Sindaco dovrebbe rappresentare tutti e non una parte politica poiché è una figura istituzionale costola del Governo, nonostante lo stesso abbia tradito l’elettorato di centrodestra, per poi palesarsi al fianco di coloro che lo hanno combattuto, a posteriori più a parole che nei fatti, durante i suoi due mandati.



Fra le inesattezze dette dal Sindaco c’è anche quella che la struttura commissariale dovesse fare le casse di espansione per la messa in sicurezza del territorio: opere che sono di competenza della Regione Emilia-Romagna, quindi è lecito chiedersi se la sua affermazione fosse in buona fede oppure soltanto per difendere gli amici del PD. Ricordando a Emiliani che per contattare RFI è dovuto scendere da Roma il Viceministro Bignami, che inoltre per mezzo stampa ieri ha dichiarato che la prossima settimana verrà fatta l’ordinanza per il risarcimento dei beni mobili, mi chiedo in che pianeta sia il Sindaco dato l’impegno del Governo, piuttosto sottolineerei come la Regione Emilia-Romagna a guida PD non abbia ancora messo in sicurezza il territorio con le opere che dovevano essere già completate da anni e l’amministrazione da lui presieduta come sia ancora inadempiente rispetto alla pulizia delle fognature. Pretendiamo un po’ di rispetto per chi sta lavorando e sarebbe opportuno fare campagna elettorale nelle sedi opportune e non nelle scuole.

Riccardo Vicari, Coordinatore comunale Fratelli d’Italia Sant’Agata sul Santerno