Savarna, Tramontani e Berardi (La Pigna): "Un paese che sembra essere stato dimenticato dalla Giunta"

C'e un paese, per la precisione Savarna, relegato oramai in quella che si puo definire terra di mezzo. Privato da oltre un anno del collegamento breve attraverso il ponte sul Lamone per raggiungere l luoghi di lavoro ed i servizi che ormai da decenni mancano nella Località. In attesa della piastra polivalente promessa da anni per consentire ai bambini ed ai ragazzi della zona di praticare attività sportiva senza diversi spostare altrove. In attesa della ormai famigerata rotonda all’incrocio con via Basilica. Insomma un paese che sembra proprio essere stato dimenticato dalle decisioni della Giunta de Pascale.

Infatti, ai suddetti disagi si aggiunge quello legato all'insufficienza dell'apertura dell'ufficio postale operativo solo 3 giorni su 6. Oltretutto, gli orari di apertura sono impraticabili per chi svolge attivita lavorative non in loco. Per migliorare il servizio in favore dei cittadini, chiediamo l'attenzione della direzione dei Servizi Postali e proponiamo l'apertura degli uffici almeno 3 ore nella giornata del sabato.

Bianca Tramontani e Ygor Berardi - Consiglieri territoriali di Cambiamo il Comune - La Pigna