Scontro in commissione 'bilancio': bocciata la nomina di Rolando (Lega), la presidenza va a Grandi (Viva Ravenna)

In Comune a Ravenna suscita echi manzoniani la nomina del nuovo presidente della commissione Bilancio avvenuta ieri pomeriggio. Per sostituire il dimissionario Giacomo Ercolani della Lega, Veronica Verlicchi della Pigna propone una scelta di continuità con il capogruppo del Carroccio Gianfilippo Nicola Rolando. Ma il nome viene bocciato non solo da gran parte della maggioranza, (si astiene la lista De Pascale sindaco), ma pure da Forza Italia. E al suo posto viene eletto all'unanimità Nicola Grandi di Viva Ravenna, tra l'altro non presente in Aula.

Rolando non la prende bene e chiede conto della scelta, in particolare all'azzurro Alberto Ancarani. "Nel 2021 è stato accolto un consigliere dello stesso partito", argomenta interrogandosi su quale sia il "ragionamento etico-politico" alla base della scelta. "È la vergogna che fa cascare le maschere nell'opposizione", chiosa. Forse, ipotizza, Ercolani era "meno aggressivo e pericoloso, più manovrabile? Fa paura il capogruppo perché disallineato, perché non si è mai risparmiato nelle battaglie? Perché troppo sovranista e patriota? Perché viene additato come pericoloso novax, xenofobo, putiniano e trumpiano?". Rolando invoca risposte. E dall'aula arrivano, ma non piacciono all'opposizione che non pareva intenzionata a scatenare la vis polemica. Tirato per la giacca Ancarani svela l'ovvio: "É questione arcinota cosa penso di Rolando, siamo tutti eletti ma non automaticamente siamo adatti a un ruolo di garanzia, non ho stima per lui come suppongo lui per me". (Dire)