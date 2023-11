Scoppi di petardi per Halloween a Faenza, Vitali (PdF): "Ripristinare le ordinanze anti botti e utilizzare il Daspo Urbano"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

La serata del 31 ottobre si è rivelata un vero e proprio incubo per cittadini e commercianti del centro storico. Tanti gli incivili che con petardi e materiale simile hanno infastidito residenti ed attività commerciali, in difficoltà nello svolgere il proprio lavoro. Inspiegabile come l'Amministrazione non abbia fatto scattare una ordinanza anti botti, così come avviene, giustamente, in altri comuni. Nemmeno l'intervento delle forze dell'ordine è riuscito a calmare gli animi di questi incivili. Siamo davvero preoccupati in quanto la sicurezza pubblica è un bene primario per il cittadino: da tempo a Faenza ci troviamo d fronte un evidente problema legato al tema sicurezza, che pare non interessare alla Giunta. Il fatto che i reparti di Polizia siano, da tempo, sotto organico è sotto gli occhi di tutti. Come è lampante che chi commette questi atti ne esca di fatto impunito.

Chiediamo a tal proposito di riutilizzare provvedimenti come il Daspo Urbano, in modo da prevenire gesti di criminalità. Oramai il danno è stato fatto e non si torna indietro e soprattutto nessuno mai risarcirà le attività che hanno subito negativamente questi fatti. Sproniamo per l'ennesima volta l'Amministrazione ad una maggiore attenzione. Un incoraggiamento che cadrà sicuramente nel vuoto, dal momento che l'attuale giunta si ritrova in una situazione di completa confusione, il cui unico rimedio può essere un sano bagno di umiltà, ascoltando una volta tanto le istanze e problematiche dei cittadini.

Alessandro Vitali, dirigente de Il Popolo della Famiglia a Faenza