Screening oncologici, Ravenna in Comune: "Ritardo nei referti delle mammografie"

“Mammografie e pap test: il territorio fatica”. Inizia così l’ultima (in ordine di tempo) delle testimonianze che giornalmente demoliscono il falso mito della nostra eccellenza sanitaria. Non si è ancora spento l’eco delle scuse a cui il Sindaco è stato costretto dai disastri di inizio anno del nostro Pronto Soccorso. Il problema che come Ravenna in Comune avevamo anticipato in un apposito Question Time del dicembre scorso, però, è strutturale e non solo riferito al Pronto Soccorso.

A pesare, infatti, (tra le altre mancanze) è la carenza cronica di personale infermieristico all’ospedale di Ravenna. Come deve ammettere la stessa AUSL per quanto riguarda le mammografie, solo il 62% dei referti negativi eseguiti nel periodo preso in esame è arrivato entro i 21 giorni (a Cesena questa percentuale è pari al 99%) contro uno standard Ausl fissato all'85%”

Caro Sindaco e caro Presidente della Regione, il problema della nostra sanità non è quello dei detrattori che ne parlerebbero male. Il problema è nostro che siamo costretti a subire le conseguenze delle vostre scelte sbagliate.

Ravenna in Comune