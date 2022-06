Scuola, anziani e Porto Fuori: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 7 giugno, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. È disposto che oltre alla presenza in sala del consiglio i consiglieri possono partecipare con collegamento da remoto in modalità videoconferenza. La seduta inizierà con la comunicazione della presidente del consiglio comunale sulle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini.

Verranno quindi discusse le seguenti interrogazioni “Ex scuola di Bastia, il Comune si riappropri dell’immobile e apra la casa e il centro diurno per anziani”; "Utilizziamo il super bonus 110% anche per le case popolari"; "Porto fuori: seria criticità in via Valzania e in via Berretti"; "Per una Ravenna convintamente europea"; “Utilizzo soldi pubblici per pubblicità di parte”; "Lavori in comune 2022 - volontariato e cittadinanza attiva per i giovanissimi ravennati durante l'estate".

Si passerà alle proposte di deliberazione: “Approvazione della convenzione tra il comune di Ravenna e l'Enpa-sezione provinciale di Ravenna per la gestione di alcune colonie feline del territorio comunale e per l'utilizzo del cosiddetto Parco Enpa all'interno del canile comunale”; “Accettazione contestuale alla cessione gratuita di aree destinate a strade, parcheggi, verde e verde con laminazione in via Piangipane a Piangipane”; “Manifestazione di volontà all'acquisizione gratuita di un'area di terreno necessaria all'ampliamento dell'area sportiva del centro comunale per il calcio di Sant’Alberto, in via Nigrisoli 149”; ”Accettazione contestuale alla cessione gratuita di aree destinate a strade, parcheggio, verde, impianto di sollevamento e vasche di prima pioggia in via Romea nord (zona Bassette ovest)”. Seguiranno la discussione e la votazione della mozione su “Interventi contro il caro carburante” e dell’ordine del giorno "Ravenna città libera dal fumo".