Scuola e Covid, Marabini (Lega): "Salute e istruzione sono diritti costituzionali"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Le scuole sono state dotate di mascherine anti covid con materiale sicuro? Quali impianti di areazione nelle aule al di fuori di "aprite le finestre"? Quale misurazione della temperatura ai ragazzi? La rilevazione della temperatura è pur sempre prevista per accesso al pubblico negli uffici: quindi due pesi e due misure? Distanziamento nei locali della scuola sempre pertinenti alle normative anti covid e così pure in tutti i mezzi di trasporto? Classi con numero adeguato alla capienza delle aule. A chi di pertinenza la sicurezza delle scuole, nessuno sconto! Che dite? La Lega Salvini Premier a livello nazionale propone la riduzione numero alunni per classe, impianti di areazione e sanificazione delle aule, presidi medici nelle scuole per un maggior numero di tamponi antigenici e una accelerazione dei vaccini per i lavoratori della scuola. Questo se vogliamo evitare di chiudere le scuole, lavoriamo oggi per mettere in sicurezza la didattica in presenza.

Marabini Maria, segretaria Lega Russi