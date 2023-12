Secondo rigassificatore a Ravenna? Ancisi: "Il consiglio comunale ha detto no, non si violenti la sua decisione"

Dopo l'indiscrezione lanciata da Repubblica sul possibile arrivo di un secondo rigassificatore a Ravenna - la nave rigassificatrice Golar Tundra di Piombino, fino ad oggi destinata a essere ricollocata tra due anni a Vado Ligure -, avvalorata da un commento del sindaco Michele de Pascale sul quotidiano nazionale, ieri lo stesso sindaco ha preso le distanze spiegando che il giornale avrebbe "mal riportato alcune mie dichiarazioni" e asserendo che " se il Governo per ragioni tutte politiche vuole spostate il rigassificatore di Piombino in altra sede nel Tirreno lo faccia, ma la si smetta di tirare in ballo il nostro territorio senza alcun motivo".

"Fu Lista per Ravenna per prima a lanciare l’allarme contro l’intenzione politico-imprenditoriale di prendere due piccioni con una fava, offrendo loro l’ospitale costa ravennate e i retrostanti terreni vergini di Punta Marina, quando pubblicò, tramite la stampa locale, la dichiarazione resa nel luglio 2022 da Stefano Bonaccini, Commissario del Governo per la rigassificazione in Emilia-Romagna: “Se la Toscana non lo vuole lo prendiamo a Ravenna, senza problemi, assieme all’altro” - spiega il capogruppo Alvaro Ancisi - Non è stato rapidamente, né senza resistenze, che, a forza di battere il chiodo energicamente, il sottoscritto riuscì, il 27 giugno scorso, a far approvare dal Consiglio comunale all’unanimità l’ordine del giorno, depositato già il 28 marzo, avente come oggetto: “Contrarietà all’installazione di un secondo rigassificatore a Ravenna”. Leggermente modificato in corso di seduta, vi si leggono le seguenti puntualizzazioni:

“Sul sito internet della Snam è stato scritto che il terminale della Golar Tundra “sarà posizionato nel centro-nord Italia, in prossimità dei punti di maggiore consumo di gas”, dovendovi dunque permanere in attività per 22 anni, dal 2026 al 2048 - ricorda Ancisi - Il 20 marzo, l’agenzia della Regione Toscana ha riportato l’affermazione di Elio Ruggeri, amministratore di Snam per la rigassificazione galleggiante, secondo cui, riguardo al trasferimento della Golar Tundra in altra postazione marittima, che sia “nell’alto Tirreno o nell’Alto Adriatico […], stiamo valutando più ipotesi e siti”. Riguardo all’ipotesi “Alto Adriatico”, candidata automatica unica è logicamente la città di Ravenna, avendo essa le infrastrutture idonee già messe in campo per la collocazione ad 8,5 chilometri dal suo litorale, entro l’autunno 2024, dell’altro nuovo rigassificatore previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il settore energetico, connesso alla nave BW Singapore, essa pure di proprietà della Snam”.

Riguardo quindi all’ipotesi “Alto Adriatico” la determinazione del Consiglio comunale di Ravenna è stata di esprimere “la contrarietà della città di Ravenna ad ospitare eventualmente e per qualsiasi sopraggiunta ragione la nave rigassificatrice Golar Tundra in aggiunta alla BW Singapore”. "Non ci sono se o ma che tengano - conclude il consigliere d'opposizione - Quando una città, rappresentata elettivamente al massimo grado dal Consiglio comunale, pronuncia la propria volontà all’unanimità, perciò a nome dell’intera comunità, non c’è, in un regime democratico, alcun altro organo o potere politico che possa violentarla. Tutti se ne facciano una ragione. La Golar Tundra resti dov'è, oppure trasmigri altrove, ma non a Ravenna, che alla causa nazionale dell’energia fossile ha già dato e sta dando tantissimo, più di ogni altra città".