Serata elettorale con il professor Riccardo Puglisi per la candidata Veronica Verlicchi

Prosegue il tour di consultazioni di Veronica Verlicchi, candidata a Sindaco per l’Alleanza Civica La Pigna. In questi ultimi giorni prima del voto amministrativo, ha in programma incontri con diverse associazioni di categoria, come CNA, Confcommercio e Confesercenti, associazioni sportive, culturali e imprese. Nelle scorse settimane, fitta è stata l’agenda di incontri che ha visto, fra gli altri capannisti, cooperative, imprenditori e non ultimo l’evento, tenutosi venerdì presso il Grand’Hotel Mattei, alla presenza del Professor Riccardo Puglisi, docente associato dell’Università di Pavia stimato e a livello internazionale, conosciuto oltre che per le sue apparizioni televisive, sopratutto per le sue numerose pubblicazioni in tema di economia e finanza. Il tour elettorale di Veronica Verlicchi si concluderà giovedì con la cena organizzata presso il "3 di Briscola" a Campiano, dove alcuni mesi fa la stessa Verlicchi aveva inaugurato la sua campagna elettorale.