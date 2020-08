Servizio di medicina legale, Lista per Ravenna interroga: "Quando si potrà prenotare?"

“Il servizio pubblico di medicina legale esercita funzioni e rilascia certificati di largo interesse e di assoluta rilevanza, previsti o imposti da leggi o regolamenti dello Stato e delle Regioni: tra questi, gli accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità, gli accertamenti di controllo delle invalidità temporanee, gli accertamenti dell’invalidità permanente da cause lavorative e di servizio, gli accertamenti sanitari sui lavoratori. Dal 10 marzo al 19 maggio esso ha subìto, come altri servizi di interesse pubblico la chiusura delle proprie attività a causa della pandemia da coronavirus”: è quanto rileva Gianfranco Spadoni, vicepresidente di Lista per Ravenna e delegato alla Sanità.

Per Lista per Ravenna il servizio ai cittadini non è stato ancora ripristinato., in quanto si stanno terminando le visite saltate per Coronavirus, e solo dopo ci sarà la ripresa delle prenotazioni. “Quando finalmente potrà essere prenotata la visita, non è assolutamente dato prevedere entro quanti giorni o settimane o mesi l’evento possa verificarsi”, protesta Spadoni.

“Occorre peraltro dare atto ai medici e agli operatori della Medicina legale, facente capo al Dipartimento di sanità pubblica, di essere stati fortemente impegnati e di esserlo tuttora, con notevole sovraccarico, nelle attività di accertamento (in particolare tamponi) e diagnosi volte a prevenire la diffusione del coronavirus. Di qui le domande che rivolgo al sindaco, quale presidente della Conferenza socio-sanitaria dell’Ausl Romagna: quando si potranno prenotare normalmente le prestazioni di medicina legale?; dopodiché, entro quale tempo medio le prestazioni saranno rese?”.