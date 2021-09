Si approva il bilancio 2020: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 21 settembre, alle 17, si riunisce il consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. Gli argomenti all’ordine del giorno: Ratifica deliberazione di giunta comunale con oggetto “Abbattimento delle quote dovute dalle famiglie per il servizio di trasporto scolastico per i ragazzi e ragazze nella fascia di età 6/14 per l'anno scolastico 2021/2022 - variazione di bilancio”; ratifica deliberazione di giunta comunale su “Procedura per l'individuazione di beni immobili in locazione passiva da destinare alla biblioteca decentrata Celso Omicini di Castiglione di Ravenna - variazione di bilancio”; ratifica deliberazione di giunta comunale avente ad oggetto: “Attuazione progetto surf sustainable urban freight - finanziato da rete polis e relativa variazione di bilancio; ratifica deliberazione di giunta comunale relativa a “Variazione di bilancio di previsione 2021/2023 anno 2021 per recepimento risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie”. Seguiranno l’esame e il voto sulla proposta di deliberazione “Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020”.