Si continua a discutere il bilancio: si riunisce il consiglio comunale

Domani, giovedì 30 marzo, alle 15, si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo https://bit.ly/archivio-sedute-cc. Il Consiglio comunale proseguirà la discussione, iniziata nella seduta del 28 marzo scorso, delle proposte di deliberazione riguardanti il bilancio presentate dall’assessora Livia Molducci: “Approvazione nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (d.u.p.) 2023/2025”; “Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025”; “Definizione della percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale per l'esercizio 2023”; “Imposta municipale propria (Imu) - determinazione aliquote per l'anno 2023”; “Modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (Imu)”; “Addizionale comunale Irpef - approvazione regolamento, determinazione aliquote e soglia di esenzione per l'anno 2023”.