Si è insediato il consiglio comunale di Conselice, il sindaco: "Serve una commissione sulla ricostruzione"

Venerdì 28 giugno nella sala consiliare Nerio Cocchi del municipio di Conselice si è insediato il nuovo Consiglio comunale. Il Consiglio comunale risulta così composto: fanno parte del gruppo di maggioranza Comunità protagonista Andrea Sangiorgi sindaco Angelica Monaco (capogruppo), Enrico Minoccheri (vicecapogruppo), Sabrina Alpi, Fabrizio Ferroni, Nouhaila Benachir, Massimo Del Duca, Davide Passardi e Giulia Pacella; per il gruppo consiliare Con voi - Insieme per ripartire Gianfranco Fabbri sindaco Filippo Baldassarri (capogruppo), Alice Fusco (vicecapogruppo) e Gianfranco Fabbri; per la lista Conselice futura - Lista civica Eliana Panfiglio sindaco risulta eletta Eliana Panfiglio (capogruppo).

Nel corso della seduta si è poi proceduto al giuramento del sindaco e, dopo un minuto di silenzio in ricordo del bracciante Satnam Singht, alla presentazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo 2024-2029.

"Ora è il tempo di una nuova generazione che si affaccia alla politica, ma è anche il tempo di una politica che abbracci con più convinzione i valori da cui trae le sue origini - ha dichiarato il sindaco Andrea Sangiorgi -. Ed è con questo animo che sarò il sindaco di tutti non solo a parole, ma nell'attenzione verso le nostre comunità, con progetti di governo concreti che trovino di volta in volta il loro consenso. Conselice ha bisogno di darsi nuovi strumenti di democrazia in grado di raccogliere le indicazioni e i sentimenti che attraversano la nostra gente, saperla ascoltare e tradurne le aspettative all'interno di quelli che sono i nostri obblighi istituzionali. Serve il coraggio di aprire verso l'esterno Consiglio comunale, per alimentare quel dibattito democratico necessario a sollevare e superare le contraddizioni che ci attraversano - continua il primo cittadino -. Uno dei miei obiettivi sarà quello di consegnare deleghe su singoli progetti ai consiglieri comunali, per perseguire un'unità di intenti necessaria al superamento della difficile fase che la nostra comunità sta ancora vivendo".

Nel suo discorso programmatico, il sindaco ha toccato tutti i temi della vita pubblica (sanità, welfare, scuola, sport, cultura, associazionismo e volontariato, abbattimento delle barriere architettoniche, sicurezza e legalità, maggiore cura del territorio e della qualità urbana, sostegno allo comparto agricolo, commerciale e produttivo). Sul tema della sicurezza del territorio, il sindaco ha suggerito la creazione di una commissione consiliare sulla ricostruzione che coinvolga sia la maggioranza, sia i gruppi di minoranza, con il compito di monitorare l'avanzamento delle progettazioni e se necessario con la possibilità di chiedere e quindi convocare gli enti per gli aggiornamenti: "In certe circostanze la battaglia politica diventa controproducente e dannosa per i cittadini, abbiamo già visto con i risarcimenti dei danni che cosa porta una campagna elettorale perenne. Non facciamo lo stesso errore a livello locale sulla ricostruzione e uniamo le nostre forze in quella che è una battaglia di tutti".

Sangiorgi ha concluso il suo intervento con un appello ai giovani: "Non ascoltate chi vi cerca di dire che non potete, che non ce la farete. Non ascoltate i pregiudizi, anzi abbatteteli, dimostrando con determinazione e passione chi siete. Da parte mia e di questa Amministrazione ci sarà tutto il supporto possibile".

Si è poi proceduto alla composizione delle commissioni comunali. Per la commissione elettorale sono stati nominati Giulia Pacella, Fabrizio Ferroni, Alice Fusco come membri effettivi e Nouhaila Benachir, Massimo Del Duca e Gianfranco Fabbri come membri supplenti. Faranno parte invece della commissione comunale per la formazione degli elenchi giudici popolari Massimo Del Duca e Alice Fusco.

I rappresentati del Comune di Conselice in seno al Consiglio dell'Unione della Bassa Romagna sono infine Sabrina Alpi e Davide Passardi per il gruppo di maggioranza e Filippo Baldassarri per il gruppo Con voi - Insieme per ripartire Gianfranco Fabbri sindaco.