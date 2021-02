Si festeggia la Repubblica Romana e i 100 anni del Circolo San Michele

Quest'anno la tradizionale ricorrenza della Repubblica Romana assume un particolare significato per i repubblicani di San Michele: il Circolo Aurelio Saffi compie 100 anni e martedì 9 febbraio, dalle 18 alle 21, l'intera facciata verrà illuminata con fasci di luce tricolori. "Per la prima volta in cento anni - spiega Giannantonio Mingozzi - dobbiamo rinunciare al tradizionale pranzo della Repubblica e alla cena "de scartoz", ma non vogliamo dimenticare i cento anni di vita di una sezione storica costruita grazie al solo impegno di iscritti e simpatizzanti. Un circolo requisito, come altri a Ravenna, dal regime fascista e che abbiamo dovuto ricomprare dallo Stato italiano come bene ex-gil, grazie alle offerte dei nostri concittadini. Non faremo manifestazioni, ma nel pieno rispetto delle norme vigenti, distanziamento e mascherina, chi vuole assistere all'accensione delle luci e e poi dei lumini tricolori alle finestre è il benvenuto. Lo spirito mazziniano e la fedeltà all'Edera l'abbiamo nel cuore e in questa ricorrenza faremo sentire la nostra voce anche per riaprire i nostri circoli, esclusi da ogni provvedimento".

In proposito, aggiunge Massimo Cimatti, segretario della sezione Pri, "ormai da molti mesi i circoli cooperativi e dell'associazionismo sono chiusi e non svolgono più la loro funzione civica e sociale, pur continuando a pagare tutte le tasse che pesano sui soli soci; in alcune frazioni sono l'unica sede che consente un minimo di vita sociale e di incontro ed è incredibile come la loro funzione venga sottovalutata ed ignorata a tal punto da costringerci a manifestare pubblicamente per la riapertura. Ma lo dobbiamo fare, almeno per poter svolgere le normali attività di un normale bar in tempi di pandemia".