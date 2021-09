Si presenta ufficialmente la lista di Marco Maiolini: "Un progetto che va oltre la scadenza delle elezioni"

Sabato pomeriggio alla Rocca Brancaleone, la lista "Ambiente e territorio con Maiolini" ha presentato i candidati per le prossime consultazioni amministrative

Sabato pomeriggio alla Rocca Brancaleone, la lista "Ambiente e territorio con Maiolini" ha presentato i candidati per le prossime consultazioni amministrative. Sono state illustrate anche le idee principali che la lista intende portare all' interno della coalizione di centrosinistra che sostiene Michele De Pascale Sindaco. Spiega Marco Maiolini: "Il nostro è un progetto che va oltre l’obiettivo delle elezioni amministrative di ottobre. Abbiamo deciso di presentarci a queste consultazioni perché intendiamo portare avanti i temi su cui abbiamo lavorato in Consiglio Comunale con Maiolini negli ultimi cinque anni. Il dialogo costante e franco di questi anni con la maggioranza di centro sinistra, ci ha convinti che i nostri temi avrebbero potuto essere accolti, condivisi e sviluppati dalla coalizione con Michele De Pascale candidato sindaco".

"La nostra lista è formata da dodici donne e dodici uomini, che rappresentano un ampio spettro del mondo professionale. Nel gruppo abbiamo esperti nel campo sanitario, urbanistico, portuale, nei lavori pubblici, ma anche cittadini ex consiglieri territoriali, operatori interculturali, docenti, un avvocato ma anche una casalinga e un operaio. Intendiamo chiedere la realizzazione di comunità energetiche, azzerare il consumo e l’impermeabilizzazione del suolo, mobilità sostenibile, inclusione culturale e sociale, prevenzione sanitaria e alimentare nelle scuole".