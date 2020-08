SI riunisce il consiglio territoriale di Roncalceci

Martedì 25 agosto, alle 20.45 nella sala polivalente di San Pietro in Trento, in via Taverna 79, è convocato il consiglio territoriale di Roncalceci. All’ordine del giorno: espressione di parere su interventi di installazione di impianti di pubblica illuminazione finalizzati alla messa in sicurezza di punti critici individuati nell’area territoriale; redazione elenco priorità dell’area territoriale per gli anni 2021 e seguenti.

