Sicurezza stradale e assegni di invalidità: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 8 febbraio, alle 15.45, si riunisce il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. È disposto che oltre alla presenza in sala del consiglio i consiglieri possono partecipare con collegamento da remoto in modalità videoconferenza.

A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Ponte interrotto, via Corriera Antica a Mandriole”, presentato da Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5 stelle; “Affermazioni del Sindaco de Pascale nelle quali sostiene che la situazione economica è migliore del previsto” di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna-Città forese lidi; “Defunti refrigerati a caro prezzo con frigo malridotti” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico-popolare.

Seguiranno le interrogazioni: “Per rapporti ancora più efficaci tra servizi sociali ed utenze", "Incrementare le case dell'acqua sul nostro territorio", “Ricordiamo Guido Perissinotto, storico custode del campo scuola", “Salviamo la Torraccia” e “Restituiamo alla comunità ravennate la Madonna dell'orologio", presentate da Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco; “Fogliame sulle strade da settembre. Spazzamento avviato solo il 29 novembre”, presentata da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo Civico Popolare.

Successivamente saranno esaminate e votate le seguenti proposte di deliberazione presentate dall’assessora Federica Del Conte: “Accettazione contestuale alla cessione gratuita di aree destinate a strada, PK - verde sulla SS 16 Adriatica fra le progressive km 153+676 e km 153 + 985 lato sinistro a Madonna dell'Albero”, “Accettazione contestuale alla cessione gratuita di aree destinate a strade, parcheggio, vasca di laminazione, verde pubblico, area verde per parco Sacrario 56 martiri ed area per piazzale asfaltato/viabilità a Madonna dell'Albero, via Domenico Marzaloni” e “Interventi PNRR missione 6 articolato m6c1 - approvazione del protocollo di intesa tra Azienda unità sanitaria locale della Romagna e Comune di Ravenna per la realizzazione della Casa della comunità e Ospedale di comunità città di Ravenna - Darsena nell'area orientale del centro urbano di Ravenna - autorizzazione alla costituzione di un diritto di superficie a favore dell'azienda Usl della Romagna sulle aree interessate alla costruzione del fabbricato”.

Infine gli ordini del giorno: “Adeguare l'assegno di invalidità anche alle persone con oltre il 74% di riduzione della capacità lavorativa”, presentato da Alvaro Ancisi, Lista per Ravenna – polo civico popolare; “Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di via Farini a San Pietro in Vincoli”, presentato da Veronica Verlicchi, La Pigna - Città forese lidi.