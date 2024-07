Sicurezza a Cervia, il vicesindaco Grandu: "Nessuna emergenza di ordine pubblico"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Gli spiacevoli episodi verificatisi nelle ultimi tempi sono fenomeni che non riguardano solo Milano Marittima, ma tante località balneari e città. Riteniamo che abbiano motivazioni profonde ed articolate, legate ad un disagio sociale, in particolare giovanile, le cui cause vanno analizzate attentamente. Sicuramente sono fatti che non devono essere assolutamente sottovalutati, anzi devono continuamente farci tenere alta l’attenzione. Tuttavia non bisogna mai fare delle generalizzazioni e analizzare le situazioni con uno sguardo più ampio. A Cervia non esiste un’emergenza sicurezza relativa all’ordine pubblico, ma singoli episodi che però vanno gestiti con equilibrio e fermezza.

Nel Consiglio comunale di ieri 16 luglio riguardo a “Ordine del giorno su sicurezza, decoro, ordine pubblico”, presentato dal Consigliere Massimo Mazzolani a nome di tutte le forze politiche dell’opposizione, abbiamo convenuto all’unanimità di rinviarlo, al fine di presentarne uno unitario. Lavoreremo insieme nella Conferenza dei Capigruppo per presentare un ordine del giorno congiunto nella seduta del Consiglio comunale del 30 luglio. Abbiamo ritenuto che questo tema riguardi tutta la comunità e sia necessario affrontarlo insieme, maggioranza e opposizione, con un messaggio forte e chiaro, in cui tutto il Consiglio comunale si esprima con unità di intenti e proposte da presentare al Sindaco e alla Giunta. Ringrazio il consigliere Massimo Mazzolani per la disponibilità dimostrata per addivenire ad un documento unitario su questo tema.

Il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Gianni Grandu