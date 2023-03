Sicurezza, Flamigni (Lega): "A Russi furti e tentati furti in pieno giorno"

A fine gennaio anche il Comune di Russi ha aderito e sottoscritto in prefettura a Ravenna il protocollo "Mille occhi sulle citta". Un protocollo finalizzato ad allargare gli strumenti della sicurezza partecipata e integrata, attraverso una collaborazione proattiva tra Forze di polizia, Istituti di Vigilanza e alcune amministrazioni locali della provincia.

"A Russi, però, nelle ultime settimane continuano periodicamente anche in pieno giorno furti o tentati furti. Alcuni episodi sono esemplari - esordisce Andrea Flamigni, consigliere comunale della Lega per Russi - per la serenità con cui i reati vengono commessi in pieno giorno senza remora alcuna da parte dei malviventi di turno. Pochi mesi fa uno di questi furti è andato in scena nel parcheggio di un noto supermercato di Russi, dove un'anziana signora è stata avvicinata e derubata. Non mancano i furti negli esercizi commerciali, non ultimo poco più di un mese fa un bar in Corso Farini mentre il gestore era all'interno del locale. Si potrebbe purtroppo proseguire per ore: anche oggi su una delle chat di controllo e sicurezza del territorio è stato segnalato il tentato furto di un automobile da parte di alcuni malviventi".

"Siamo consapevoli che il sistema giuridico nostrano abbia dei margini di miglioramento nel "punire adeguatamente" chi compie reati cagionando un danno al cittadino. Spesso tali malviventi non vengono nemmeno consegnati alla giustizia. Sarà nostra premura - conclude Flamigni - chiedere l'intervento del Sindaco e della Giunta affinché si facciano portavoce presso le forze dell'ordine per un controllo più capillare del territorio e per sapere come il programma sottoscritto con la Prefettura sia calato sul nostro territorio".