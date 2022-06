Sicurezza stradale, Bucci (Pd): "Auto e moto ad alta velocità a Porto Fuori"

In un’interrogazione al Consiglio comunale di Ravenna il consigliere del Partito Democratico Gianmarco Buzzi ha riportato la seria criticità in cui versano via Valzania e via Berretti a Porto Fuori. "Già da qualche tempo – scrive Buzzi - i residenti di via Valzania e via Berretti, a Porto Fuori, mostrano viva preoccupazione per la situazione venutasi a creare in tali vie dove, in particolare in concomitanza con gli orari di maggiore frequenza del centro sportivo “Acque”, si registra il frequente passaggio di auto e moto ad elevata velocità, configurandosi con quadro di accentuato pericolo".

"Via Valzania e via Berretti risultano, peraltro, già provviste di segnaletica verticale e orizzontale, con limitazione della velocità a 30 Km/h, ma gli attuali dispositivi sembrano, purtroppo, non essere sufficienti al fine di limitare la velocità e garantire, di conseguenza, un accettabile livello di sicurezza - rileva il consigliere democratico - Perciò chiediamo al Sindaco e alla Giunta di approfondire i vari aspetti riguardanti la delicata questione e di studiare e adottare soluzioni ulteriori, alternative e integrative della segnaletica verticale e orizzontale, per moderare in maniera adeguata la velocità in entrambe le vie”.