Sicurezza stradale in Darsena, la minoranza del consiglio territoriale: "Servono semaforo e isole salvagente"

"L’asse stradale costituito dalle vie Darsena e Circonvallazione Piazza d’Armi deve essere messo in sicurezza per gli attraversamenti pedonali esistenti". A chiederlo è il gruppo Cambiamo il comune del Consiglio territoriale della Darsena. "Il passaggio di auto nell’asse stradale Darsena-piazza d’Armi raggiunge punte di 30000 veicoli/giorno e determina situazioni di rischio di investimento per i pedoni nell’attraversamento di via Darsena non semaforizzato e negli attraversamenti di Circonvallazione Piazza d’Armi privi di isole mediane per i pedoni e di illuminazione puntuale delle strisce. L’attraversamento di via Darsena inoltre consente il collegamento con le piste ciclabili di via Trieste e via Darsena e via Candiano per l’accesso dell’elevato numero di biciclette al centro storico".

Il gruppo di minoranza presenta dunque delle proposte che sono state segnalate tra i lavori prioritari del Consiglio territoriale Darsena. Per quanto riguarda via Darsena, si chiede di "mettere in sicurezza il passaggio pedonale all’altezza di via Candiano inserendo un semaforo in sequenza con l’impianto semaforico esistente ed i pulsanti di chiamata pedonale. Dotare inoltre gli attraversamenti pedonali di segnaletica luminosa per pedoni e di illuminazione puntuale dedicata nonché realizzare la segnaletica orizzontale retroriflettente per la maggiore visibilità nelle ore notturne ed in condizioni di pioggia o bagnato".

Per Circonvallazione piazza d'armi invece si chiede di "realizzare le isole salvagente negli attraversamenti pedonali allo scopo di garantire una maggiore sicurezza ai pedoni nell'attraversare le 3 corsie di marcia esistenti. E’ necessario realizzare anche i golfi di attraversamento per i pedoni ed installare dei paletti antisosta per le auto in prossimità degli attraversamenti pedonali. Dotare infine gli attraversamenti pedonali di segnaletica luminosa per pedoni e di illuminazione puntuale dedicata nonché realizzare la segnaletica orizzontale retroriflettente per la maggiore visibilità nelle ore notturne ed in condizioni di pioggia o bagnato".