Sicurezza stradale, Ferrero (FdI): "Rendere sicura la pista ciclabile di via Quaroni"

Mettere in sicurezza la pista ciclabile di via Quaroni: è la richiesta contenuta in un'interrogazione presentata da Alberto Ferrero, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale. "Le piste ciclabili sono infrastrutture molto importanti per una città che voglia valorizzare una mobilità più rispettosa sia delle esigenze di chi utilizza la bicicletta come mezzo di trasporto, ma anche dell’ambiente - spiega il consigliere d'opposizione - Le piste ciclabili sono utilizzate anche dai disabili con gli ausili a propulsione manuale o elettrica. Molto spesso le piste ciclabili si trovano ad avere un fondo dissestato, come quella di via Quaroni dove lunghe fessurazioni possono provocare danno a chiunque fruisca di tale infrastruttura".

Ferrero chiede a sindaco e giunta "di provvedere in tempi rapidi a rendere sicuro il tratto in questione e di provvedere ad una generale messa in sicurezza di tutti i percorsi ciclabili o pedonali non limitandosi a posizionare i cartelli indicanti degrado da radici, in quanto tale strumento è discriminante nei confronti di chi è non vedente che non può sapere a quali pericoli, nonostante il cartello, rischia di andare incontro camminando in percorsi dissestati".