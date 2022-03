Sicurezza stradale, Verlicchi (La Pigna): "Serve una manutenzione costante delle strisce pedonali"

"Sono purtroppo molto frequenti le situazioni di attraversamenti pedonali resisi pericolosi a causa della scarsa manutenzione. Così come sono numerose le segnalazioni che i ravennati ci inviano, chiedendo di sollecitare gli interventi di ripristino delle strisce pedonali". Queste le considerazioni di Veronica Verlicchi, consigliera comunale de La Pigna, che deposita un'interrogazione rivolta a sindco e Giunta comunale di Ravenna

"Su tutto il nostro territorio, sono facilmente verificabili passaggi privi delle isole pedonali a protezione, anche laddove la larghezza della careggiata stradale lo consenta. O ancora: strisce sbiadite dal passaggio delle auto e non ridisegnate, oppure prive di illuminazione, il che le rende particolarmente pericolose nelle ore notturne o in condizioni di visibilità ridotta. A nostro avviso - prosegue Verlicchi - occorre una pianificazione della manutenzione che preveda interventi costanti e mirati, al fine di mantenere visibili gli attraversamenti pedonali".

"A fronte del deperimento dello strato di vernice, esistono e vengono già applicate in altri comuni, soluzioni innovative che utilizzano prodotti resistenti e con garanzia 10 anni - continua la consigliera de La Pigna che interroga l'amministrazione comunale per sapere: "Se sia al corrente della situazione; se intenda, da ora in avanti, utilizzare le nuove tecnologie che garantiscono il mantenimento a lungo termine; se intenda, anche sulla base dell'utilizzo delle suddette tecnologie, realizzare un piano biennale di manutenzione per il superamento di detto problema".